Обсудиите с внуками: "Уголок дедушки Дурова" ищет имена для трех слонят!

«Уголок дедушки Дурова» запускает конкурс на подборку имен для слонят из Мьянмы, подаренных театру. Он продлится две недели. Об этом сообщил худрук театра Юрий Дуров.

По его словам, информация об именах для животных будет размещена на сайте театра. Артист также отметил, что к именам для животных есть определенные требования — они не должны быть русскими и по возможности короткими.

«Выбирать итоговый вариант будем мы — те, кто будут заниматься со слонятами», — добавил Дуров.

Власти Мьянмы подарили трех слонят Москве в знак дружбы. Животных привезли в «Уголок дедушки Дурова» 22 декабря. После карантина их допустят к первым репетициям.

По инф. rosbalt.ru

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