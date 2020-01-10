Общественности рассказали, как «доцент-расчленитель» получил свою должность

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета рассказало о деталях назначения Олега Соколова на должность. Напомним, история "почтенного ученного", убившего и расчленившего юную подругу-аспирантку, потрясла страну... Не только с досужим любопытством связано внимание общественности к его фигуре: ведь важно как-то двигаться в выявлении подобных потенциальных маньяков!

В СПбГУ сообщили, что историк соответствовал квалификационным требованиям, предъявляемым к научно-педагогическим работникам.

С запросом в администрацию вуза ранее обратились студенты. Они хотели узнать, кто выдвинул кандидатуру Соколова на должность доцента. «Хотелось бы узнать, кто в свое время предложил работу небезызвестному ныне Олегу Соколову, фамилии всех ответственных за это людей. Считаю, это необходимо знать общественности, т. к. есть основания предполагать — эти люди все еще работают в СПБГУ», — написал автор обращения.

Учащиеся выразили сомнение, что руководство вуза способно наладить рабочий процесс, при котором преподавателем не станет «психически неуравновешенный убийца». «Процесс, в котором студенты разных групп не будут постоянно просить заменить у них неадекватного преподавателя, процесс, в котором неадекват не спит со своими студентками», — добавили в обращении.

В официальном ответе проректор по организации работы с персоналом Владимир Еремеев объяснил, как проводится прием на работу. «Участвовать в конкурсе могут лица, соответствующие квалификационным требованиям, установленным приказом о проведении конкурса. Решение о победителе конкурса принимает ученый совет института», — отметил он. По словам Еремеева, Соколов успешно прошел конкурсный отбор, поэтому с ним оформили трудовые отношения.

По данным протокола заседания ученого совета Института истории СПбГУ, на котором 17 мая 2018 года рассматривали кандидатуры на должности, в конкурсе доцентов по историческим специальностям участвовали 23 человека. Не утвердили только одного преподавателя. Почти за всех оставшихся кандидатов в ученом совете проголосовали единогласно. Исключением оказался Олег Соколов — против него выступили трое участников голосования.

«На основании результатов тайного голосования (за — 17, против — 3, недействительных бюллетеней — нет) считать Соколова Олега Валерьевича избранным на должность доцента», — следует из протокола заседания.

По инф. rosbalt.ru

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