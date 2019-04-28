Общение с природой: минимум 20 минут в день!

"Когда мы испытываем стресс, отдых на природе может сотворить настоящее чудо. Исследовали выяснили, сколько времени нужно проводить на природе, чтобы по-настоящему расслабиться", - сообщает немецкое издание Die Welt.

О положительном воздействии на организм пребывания на природе свидетельствовали уже многие научные исследования. "Мы знаем, что время, проведенное на природе, уменьшает стресс. Но до сегодняшнего дня было неясно, сколько времени и как часто мы должны находиться на открытом воздухе и какое именно времяпрепровождение на природе для нас особенно полезно", - говорит автор нового исследования, профессор Мичиганского университета Мэри Кэрол Хантер.

На протяжении восьми недель исследователи наблюдали за 40 испытуемыми. "Участники исследования должны были три раза в неделю выходить на улицу как минимум на 10 минут и проводить время на природе. (...) Они должны были находиться на природе в дневное время суток и не заниматься в это время спортом. Также было запрещено отвлекаться на соцсети, разговоры и книги", - передает издание.

"В течение двух месяцев с помощью анализа слюны ученые изучали уровень гормона стресса кортизола в организме участников до и после их пребывания на природе. (...) Как установили ученые, с наибольшей скоростью уровень кортизола падал у участников на 20-30 минуту пребывания на природе. После этого уровень расслабления продолжал расти, но значительно медленнее. Таким образом, для того, чтобы значительно снизить уровень стресса, достаточно провести на природе 20 минут", - говорится в статье.

При этом необязательно отправляться в дремучий лес - для того, чтобы дать расслабиться нашему организму, достаточно пойти в парк или сад, отмечает Die Welt.

Перевод Inopressa.ru

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