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Обращение против поправок к Конституции подписали больше ста тысяч человек!

По инф. polit.ru   
19 Марта 2020 г.
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120 российских юристов, правозащитников, ученых, политиков и общественных деятелей подготовили открытое обращение российских граждан в Совет Европы с требованием провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции РФ. Петицию, размещенную на сайте Change.org, подписали более 100 тысяч человек.

Среди инициаторов обращения Лев Пономарев, Георгий Сатаров, Михаил Касьянов, Виктор Шейнис, Сергей Гуриев, Лев Гудков, Борис Вишневский, Елена Панфилова, Юлия Галямина, Лилия Шибанова и другие.

Авторы петиции отмечают, что поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, и внеконституционная процедура общероссийского голосования по их одобрению вызвали негативную реакцию гражданского общества России. Новые поправки «усиливают недемократичную вертикаль власти, снижают гарантии прав человека, ослабляют независимость судебной системы и еще более централизуют государственное управление», поясняется в обращении.

«Эти изменения направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов», — говорится в обращении.

Авторы петиции указывают на то, что поправка об обнулении срока президентских полномочий действующего главы государства, которая позволяет ему вновь избираться на два 6-летних срока, нарушает «фундаментальный принцип демократического государства – сменяемость власти».

«Процедура принятия предложенных поправок не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам, что ставит под сомнение легитимность таких масштабных конституционных изменений», — отмечается в петиции.

Авторы обращения призвали уполномоченные органы Совета Европы в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия.

Венецианская комиссия Совета Европы (Европейская комиссия за демократию через право) создана при Совете Европы в 1990 году. Комиссия уполномочена проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы и давать им правовую оценку на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы.

Напомним, мы подробно рассказывали и о самих поправках в Конституцию, и о реакции общества на них. Вот некоторые заголовки:

 

Polit.ru

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