Обращение против поправок к Конституции подписали больше ста тысяч человек!

120 российских юристов, правозащитников, ученых, политиков и общественных деятелей подготовили открытое обращение российских граждан в Совет Европы с требованием провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции РФ. Петицию, размещенную на сайте Change.org , подписали более 100 тысяч человек.

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Среди инициаторов обращения Лев Пономарев, Георгий Сатаров, Михаил Касьянов, Виктор Шейнис, Сергей Гуриев, Лев Гудков, Борис Вишневский, Елена Панфилова, Юлия Галямина, Лилия Шибанова и другие.

Авторы петиции отмечают, что поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, и внеконституционная процедура общероссийского голосования по их одобрению вызвали негативную реакцию гражданского общества России. Новые поправки «усиливают недемократичную вертикаль власти, снижают гарантии прав человека, ослабляют независимость судебной системы и еще более централизуют государственное управление», поясняется в обращении.

«Эти изменения направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов», — говорится в обращении.

Авторы петиции указывают на то, что поправка об обнулении срока президентских полномочий действующего главы государства, которая позволяет ему вновь избираться на два 6-летних срока, нарушает «фундаментальный принцип демократического государства – сменяемость власти».

«Процедура принятия предложенных поправок не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам, что ставит под сомнение легитимность таких масштабных конституционных изменений», — отмечается в петиции.

Авторы обращения призвали уполномоченные органы Совета Европы в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия.

Венецианская комиссия Совета Европы (Европейская комиссия за демократию через право) создана при Совете Европы в 1990 году. Комиссия уполномочена проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы и давать им правовую оценку на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы.

Напомним, мы подробно рассказывали и о самих поправках в Конституцию, и о реакции общества на них. Вот некоторые заголовки:

Polit.ru

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