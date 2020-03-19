Обращение против поправок к Конституции подписали больше ста тысяч человек!

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
120 российских юристов, правозащитников, ученых, политиков и общественных деятелей подготовили открытое обращение российских граждан в Совет Европы с требованием провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции РФ. Петицию, размещенную на сайте Change.org, подписали более 100 тысяч человек.
Среди инициаторов обращения Лев Пономарев, Георгий Сатаров, Михаил Касьянов, Виктор Шейнис, Сергей Гуриев, Лев Гудков, Борис Вишневский, Елена Панфилова, Юлия Галямина, Лилия Шибанова и другие.
Авторы петиции отмечают, что поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, и внеконституционная процедура общероссийского голосования по их одобрению вызвали негативную реакцию гражданского общества России. Новые поправки «усиливают недемократичную вертикаль власти, снижают гарантии прав человека, ослабляют независимость судебной системы и еще более централизуют государственное управление», поясняется в обращении.
«Эти изменения направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов», — говорится в обращении.
Авторы петиции указывают на то, что поправка об обнулении срока президентских полномочий действующего главы государства, которая позволяет ему вновь избираться на два 6-летних срока, нарушает «фундаментальный принцип демократического государства – сменяемость власти».
«Процедура принятия предложенных поправок не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам, что ставит под сомнение легитимность таких масштабных конституционных изменений», — отмечается в петиции.
Авторы обращения призвали уполномоченные органы Совета Европы в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия.
Венецианская комиссия Совета Европы (Европейская комиссия за демократию через право) создана при Совете Европы в 1990 году. Комиссия уполномочена проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы и давать им правовую оценку на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы.
Напомним, мы подробно рассказывали и о самих поправках в Конституцию, и о реакции общества на них. Вот некоторые заголовки:
120 российских юристов, правозащитников, ученых, политиков и общественных деятелей подготовили открытое обращение российских граждан в Совет Европы с требованием провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции РФ. Петицию, размещенную на сайте Change.org, подписали более 100 тысяч человек.
Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части Забайкалья, из-за которой погибли восемь человек, этапирован в СИЗО Читы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ссобщение его адвоката Равиля Тугушева. Ранее подозреваемый проходил психиатрическую экспертизу в Москве.
До 36 среднемесячных зарплат в виде компенсации предлагается выплачивать егерям, охотоведам и инспекторам особо охраняемых природных территорий, если они пострадали от действий браконьеров. Кроме того, для инспекторов должна быть организована государственная охрана, если есть угроза для их жизни. Компании охотпользователи обязаны будут застраховать работников от несчастных случаев.
У социологов в ходу термин «эффект Манделы» – это когда у большого числа людей совпадают ложные воспоминания. Миллионы во всём мире уверены, что Нельсона Манделу замучили в тюрьме белые расисты, и даже помнят газетные статьи на эту тему. Хотя после освобождения в 1990 г. он пять лет был президентом ЮАР – такое трудно забыть.
Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора. (Инициатива это, конечно, нужная и правильная. И она должна быть не только в Петербурге, и в других регионах страны. - прим. МГ.)
В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени». А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что коронавирус стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.
Археологи и помогающие им волонтеры, работающие на исторических пляжах Оркнейских островов в Шотландии, обнаружили кладбище пиктов и викингов возрастом около 1500 лет, которое обнажилось после недавних мощных штормов.
Ряд европейских театров и музеев открыл бесплатный доступ к своим архивам, чтобы люди, сидящие дома из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, не забывали о культуре. Таким образом, интернет хотя бы на 15 ближайших дней приблизится к идеалу.
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. В настоящее время она отбывает срок в колонии по предыдущему приговору.
За последние 24 часа на Апеннинах скончались 475 человека, говорится в заявлении итальянского департамента гражданской обороны. Это абсолютный мировой рекорд с момента объявления о пандемии коронавируса на глобальном уровне.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.