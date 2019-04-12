Обнаружено наукой: ожирению способствует... пыль!

Пыль в квартире ведет к ожирению. К такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка в Дареме.

По словам экспертов, молекулы из домашней пыли «встраиваются» в процессы обмена веществ и приводят к сбоям в работе эндокринной системы организма, оказывают негативное влияние на жировую ткань, органы пищеварительного тракта, а также стимулируют аппетит.

Ученые выяснили, что из 100 обнаруженных в ней химических соединений 70 могут привести к неконтролируемому набору лишнего веса. Другие новости о здоровье (в том числе и о проблеме избыточного веса) - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ