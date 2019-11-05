Обнаружены шесть попыток попасть в ряды академиков с откровенно лженаучными идеями наперевес

Комиссия Российской Академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой обнаружила шестерых кандидатов в академики, занимающихся продвижением псевдонаучных идей или «релиз-активных» медицинских препаратов без действующего вещества.

Как сообщает «Коммерсант», данные о кандидатах представлены перед выборами новых академиков, предстоящих в середине ноября. Так, четыре кандидата являются авторами работы о «релиз-активных препаратах». Эти «препараты» зимой 2017 года комиссия признала лженаучными вместе с прочими принципами гомеопатии, эффективность которой не доказана никакими научными исследованиями.

Еще один кандидат в академики предлагает «классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом», хищничество и паразитизм в живой природе рассматривает «не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения». Другой кандидат допускает бесконтактную передачу информации «о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся».

Отметим, что комиссия представила доклад о плагиате и признаках лженауки в работах 56-ти кандидатов в академики и членкоры РАН еще в конце сентября. Экспертные комиссии отделений РАН после ознакомления с докладом сочли возможным рекомендовать к принятию 14 человек из этих 56-ти. Комиссия оставила за собой право обратиться к общему собранию РАН в случае рекомендации к избранию на собраниях отделений кого-либо из кандидатов, упомянутых в докладе.

Людям, далеким от научных сфер (или просто без высшего образования) иной раз трудно разобраться: а как ставят клеймо "лженауки" и как она преследуется? Дело в том, что современная наука - это достаточно стройная система доказанных, в том числе и экспериментально, представлений о мире. И если кто-то верит в создание Вселенной и всего сущего неким Творцом - то ему никто этой веры не запрещает, у нас сейчас уже давненько на кострах никого не сжигали... Но к ведомству науки такая религиозная вера никакого отношения не имеет, т.к. божественное происхождение мира никак не доказуемо и не стыкуется со всеми накопленными человечеством знаниями. А вообще, конечно, стыдно, что такие истории происходят в некогда "самой читающей стране мира", гордящейся своим атеистическим воспитанием:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ