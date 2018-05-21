Обнаружена еще одна опасность "комаринного укусика"

Укус комара влияет на иммунную систему человека. К такому выводу пришли американские исследователи из Бэйлоровского колледжа медицины, сообщает PLOS Neglected Tropical Diseases.

Ученые утверждают, даже если комар не является переносчиком инфекции, то его укус все равно может спровоцировать «иммунную бурю». Исследователи провели опыты на лабораторных мышах. Животных наделили отдельными компонентами иммунитета человека с помощью стволовых клеток. В ходе наблюдений ученые заметили, что если заражение происходит через укус, лихорадка протекает интенсивнее и болезненнее. Исследователи взяли пробы крови и других тканей у искусанных комарами мышей и сравнили с состоянием грызунов, которые не были подвержены атаке комаров. Выяснилось, что комариная слюна порождает в организме ряд неожиданных реакций иммунитета: рост уровня цитокинов и активацию Т-хелперов.

Комары являются переносчиками многих заболеваний, в том числе лихорадки, денге и малярии. Интересно, что кровь сосут только самки.

По инф. rosbalt.ru

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