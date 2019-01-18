Обнаружен старейший экземпляр таблицы Менделеева

Экземпляр таблицы Менделева, датированный 1885 годом, нашли в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Как сообщает пресс-служба университета, таблица находилась в свертке с другими учебными бумагами.

Этот экземпляр считается самым старым из существующих в мире, что подтвердилось после проверки подлинности. Надписи на таблице выполнены на немецком языке. Она была отпечатана в Вене научным работником, который работал там в период с 1875 по 1888 годы.

Находка была обнаружена еще в 2014 году, однако администрация учебного заведения сообщила об этом только сейчас. Таблицу нашел доктор Алан Эйткен, когда разбирал старые вещи.

По инф. rosbalt.ru

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