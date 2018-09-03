Обнародовано видео с места взрыва, унесшего жизнь главы ДНР

У «Аргументов недели» появилось видео, снятое внутри кафе «Сепар» сразу после взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Все помещение в осколках, на полу кровь. Таким кафе «Сепар» выглядит внутри после взрыва, в результате которого погиб Александр Захарченко. В распоряжении АН появилось видео, снятое на месте, где произошел теракт.

Убийство главы ДНР произошло накануне. На входе в кафе «Сепар» было заложено безоболочное взрывное устройство. Убийца привел его в действие дистанционно в момент, когда туда только-только зашел глава Донецкой народной республики.

По инф. argumenti.ru

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