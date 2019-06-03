Обнародованы оригиналы печально знаменитого "Пакта Молотова-Риббентропа"

В интернете появился в открытом доступе отсканированный советский Договор о ненападении между СССР и Германией или пакт Молотова — Риббентропа.

До этого ученые имели доступ только к немецкому варианту договора. Теперь историко-документальный департамент российского МИДа предоставил секретный дополнительный протокол к договору.

Отметим, ранее был впервые опубликован рассекреченный рапорт Георгия Жукова председателю Государственного комитета обороны Иосифу Сталину. В документе Жуков отчитывался о выполнении приказа по разгрому немцев в Польше.

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