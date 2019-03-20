ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Обматеривший раввина эстонец отправится в кутузку
По инф. rosbalt.ru   
20 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Нецензурно выругавшийся в адрес главного раввина Эстонии 27-летний мужчина был арестован и приговорен к тюремному аресту на восемь суток.

rabie 214

Как сообщает газета «Постимеэс», хулиган был наказан за «антисемитский выпад в адрес главного раввина страны Шмуэля Кота, а также употребление наркотического и психотропного вещества.

Инцидент произошел 16 марта, когда Кот направлялся вместе с детьми в синагогу. Говоривший по-эстонски мужчина начал нецензурно выражаться в его адрес. 17 марта он был задержан, полиция начала расследование.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 