Обматеривший раввина эстонец отправится в кутузку

Нецензурно выругавшийся в адрес главного раввина Эстонии 27-летний мужчина был арестован и приговорен к тюремному аресту на восемь суток.

Как сообщает газета «Постимеэс», хулиган был наказан за «антисемитский выпад в адрес главного раввина страны Шмуэля Кота, а также употребление наркотического и психотропного вещества.

Инцидент произошел 16 марта, когда Кот направлялся вместе с детьми в синагогу. Говоривший по-эстонски мужчина начал нецензурно выражаться в его адрес. 17 марта он был задержан, полиция начала расследование.

По инф. rosbalt.ru

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