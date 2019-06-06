Обидно: мобильная связь дорожает!

Мобильная связь в РФ подорожала — впервые с 2017 года. Это произошло из-за отмены роуминга (что само по себе хорошо, ведь с нас перестали брать деньги за звонки в другие регионы!) и повышения НДС. Как обычно это и происходит, чтобы компенсировать выпадающие доходы, сотовые операторы начали повышать цены (еще одна иллюстрация о том, как работают налоги на бизнес - все они, в конечном счете, оборачиваются ростом цен для потребителя).

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Content Review и Росстата, в среднем минимальный пакетный тариф с конца прошлого года подорожал на 7 рублей — до 262 рублей в месяц. Рост цен отмечен во всех регионах, причем меньше всего — в Москве (всего на 1 рубль). По словам аналитиков рынка, корректировка тарифов началась еще зимой, но некоторые операторы «замаскировали» повышение цен скидками, которые в первую очередь ориентированы на новых клиентов.

Впрочем, сами операторы с этим мнением не согласны и отмечают, что вместе с ростом НДС началась «вторая волна» популяризации безлимитных тарифов и снижения цен на них. Также операторы отмечают, что цены на мобильную связь в РФ и без того одни из самых низких в мире (это правда, кстати).

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Увы, не все из нас понимают: в экономике все взаимосвязано. И если вы слышите, что где-то повысили какие-то налоги — и это вас, вроде бы, "не касается" — задумайтесь: а из чьего кармана, в конечном счете, будут аппетиты казны пополняться?

По инф. rosbalt.ru

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