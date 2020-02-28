Обезьянки из Южной Америки объехали полмира, а в Россию так и не попали

В аэропорту Краснодара управление Россельхознадзора задержало необычный живой груз — 74 обезьянок из Кооперативной Республики Гайана (Южная Америка).Зверьки прокатились по всему миру, но в итоге в Россию так и не попали — виной тому отсутствие документов.

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На животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие, что приматы не больны опасными вирусами, переносчиками которых они часто являются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю, животные следовали транзитом через Майами (США) и Стамбул (Турецкая Республика).

Обезьяны были задержаны в аэропорту еще 22 февраля, но данные об этом инциденте обнародовали только сейчас.

Известно, что приматы являются переносчиками опасных для человека заболеваний. В том числе это могут быть геморрагические лихорадки (Ласса, Эбола, Марбург, Денге, желтая лихорадка, лихорадка Западного Нила), ВИЧ-инфекции, лимфатический хориоменингит, гепатит типа, А, С, оспа обезьян, туберкулез, герпес В.

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза ввоз животных на территорию России был запрещен, и их вернули в страну отправления — Турецкую Республику.

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