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Обеспеченность и хорошее образование — спутники долгой жизни. По крайней мере, для бельгийцев...
По инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2018 г.
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Продолжительность жизни малообеспеченных и необразованных людей по сравнению с состоятельными и образованными на 6,6 лет короче у женщин и на 9,1 лет — у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Лувенского католического университета (Бельгия), пишет Soir.

Эксперты сравнили персональные данные всех бельгийцев, внесенных в национальный регистр населения с 1991 по 2016 годы, изучили итоги переписи 1991, 2001 и 2011 годов и архив свидетельств о смерти. Оказалось, что люди, получившие более высокий уровень образования и располагающие качественным жильем, живут дольше тех, кто находится на другом конце социальной шкалы.

По инф. rosbalt.ru

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