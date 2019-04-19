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Ну и дуры: студентки "на спор" наглотались таблеток
По инф. rosbalt.ru   
19 Апреля 2019 г.
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В Уфимском профессиональном колледже две студентки из-за легкомысленности отравились сильнодействующими лекарствами.

Ну и дуры: студентки "на спор" наглотались таблеток

Как сообщает ProUfu.ru, две девушки на спор выпили 10-кратную дозу сильнодействующего лекарства. Преподаватель вовремя заметил неладное — девушки едва шевелились, не могли говорить. Студенток госпитализировали.

Медики оказали девушкам помощь и сейчас их жизни уже ничто не угрожает.

По инф. rosbalt.ru

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