Нравы: учитель-активист посетовал, что голосовал за Путина. Ему намекнули на увольнение

В городе Камышлов на Среднем Урале руководство школы предложило выбирать выражения учителю, который на митинге извинился, что голосовал за Путина на президентских выборах. Возмущение активиста вызвало бестолковое проведение "мусорной реформы" - которое справедливо возмущает и любого из наших читателей. Только вот не все готовы открытым текстом сказать, что ответственность за подобное (как и за пенсионную реформу, скажем) несет первое лицо государства. Ну, короче, мужику и "прилетело"...

Как рассказал URA.RU учитель физики школы № 5 Александр Конев, его «предупредили, чем такие высказывания против власти могут закончиться: иногда людей увольняют». Прямых угроз учитель не получил, но его попросили выражаться «поаккуратнее».

Он объяснил, что возмущен неоправданно высокими тарифами на вывоз мусора. «Раньше у меня мама платила 106 рублей, сейчас — 1060 рублей», — рассказал мужчина. Он не может понять причин: мусор вывозят в то же место и его объем не увеличился.

«Просто обирают людей! Вот и получается, что Путин обещал одно, а через полгода то, что он обещал, забылось», — пояснил свою резкость учитель.

Также он не понимает смысла реформы в части ответственности компаний: «Раньше у нас мусор вывозил „Чистый город“, а теперь правительство решило, что этим будет заниматься компания из Екатеринбурга, которая нанимает наши же мусоровозы. Появляется прокладка. Почему из народа выкачивают деньги и они оседают в карманах непонятных нам людей?»

Напомним, что согласно социологическим опросам, в России происходит падение рейтинга Владимира Путина - несмотря на усилия пропаганды, именно с его правлением начинают ассоциироваться неурядицы в экономике, разгул коррупции и бюрократии, несправедливость в распределении национального богатства. Насколько эти упреки Владимиру Владимировичу лично справедливы - вопрос дискуссионный, но так уж повелось на Руси, что либо "царь хороший - бояре плохие", либо царь (генсек, президент...) - несет ответственность за любой беспорядок. И ничего с этими настроениями поделать нельзя - пока в стране не наработались традиции нормальной демократии, предполагающие сменяемость власти и конкуренцию разных сил в борьбе за нее. И естественно, что все чаще будут звучать голоса, подобные тому, что подал уральский учитель... И очень нелепо выглядят чиновники, пытающиеся заткнуть людям рот, исходя из принципа "как бы чего не вышло".

По инф. rosbalt.ru

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