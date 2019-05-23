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Новозеландскому террористу предъявлены обвинения. Суд — в июне
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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Австралиец Брентон Таррант, застреливший 51 человека в двух мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия) и ранивший десятки мусульман, предстанет перед судом в июне.

Австралиец Брентон Таррант, застреливший 51 человека в двух мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия) и ранивший десятки мусульман, предстанет перед судом в июне.

Пока же ему предъявили официальные обвинения в совершении теракта, информирует BBC News со ссылкой на полицию. Ранее Тарранту были предъявлены обвинения в массовом убийстве.

Таррант, который придерживается ультраправых взглядов, устроил нападение 15 марта. Расстрел в первой мечети длился 17 минут, все это время террорист транслировал происходящее в интернет с помощью камеры GoPro.

Ранее сообщалось, что ненавистник мигрантов намерен защищать себя на суде сам.

По инф. rosbalt.ru

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