Новозеландский стрелок признал свою вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, которого судят за расстрел прихожан в мечетях новозеландского города Крайстчерч, квалифицированный как теракт, признал вину в убийстве 51 человека.

Как передает New Zealand Herald, 29-летний подсудимый сделал соответствующее заявление во время видеовыступления на заседании суда в Крайстчерче.

Напомним, стрельба в двух мечетях города произошла 15 марта прошлого года.

Таррант напал на две мечети в Крайстчерче 15 марта. Он убил 51 человека, еще 50 человек пострадали. Преступник при этом транслировал теракт в интернет. Австралиец оказался последователем норвежца Андерса Брейвика — националиста, убившего десятки человек в знак протеста против политики мультикультурализма. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Напомним хронику этого кровавого преступления:

По инф. rosbalt.ru

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