Новости "развода века": у Степаненко арестованы счета "на десятки миллионов"

Хамовнический суд Москвы арестовал все счета Елены Степаненко по делу о разводе с Евгением Петросяном. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, отметив, что таким образом, суд удовлетворил его ходатайство.

При этом Жорин не стал называть точную сумму, оговорившись лишь, что «она приличная». Как сообщает «Интерфакс», речь может идти о десятках миллионов рублей.



Степаненко прошлым летом подала в суд иск о разводе с мужем и разделе совместно нажитого имущества. Впоследствии Петросян подал к супруге встречный иск — именно о расторжении брака. Суд уже наложил арест на спорное имущество.

По инф. rosbalt.ru

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