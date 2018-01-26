Новости нашего дома

В 2018 году за неправильно начисленную плату за жилищно-коммунальные услуги УК или ТСЖ обязаны выплатить потребителю штраф, дольщики смогут участвовать в общих собраниях жильцов. Какие еще важные новации в жилищном законодательстве появились в этом году? Читайте в "Российской газете".

Управдомы теперь будут знать, кто именно живет в квартирах. Реестр собственников жилья стал обязательным.

Важные изменения в коммунальной сфере

Информация не подтвердилась - выпишут штраф

С этого года за неполную или недостоверную информацию в ГИС ЖКХ должностные лица могут быть оштрафованы на 5 -10 тысяч рублей, юрлица - от 30 до 50 тысяч рублей.

Если информация в системе ГИС ЖКХ появилась с опозданием, виновника ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Покупателей жилья пригласят на общее собрание

Дольщики, получившие квартиры по актам от застройщика, но не зарегистрировавшие право собственности теперь могут участвовать в общих собраниях, в том числе по выбору способа управления многоквартирным домом. Раньше такое было возможно только в судебном порядке. Согласно принятым изменениям в Жилищный кодекс от 31 декабря 2017 года, дольщики смогут воспользовтаься своим правом в течение года со дня выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома. "Это поможет бороться с злоупотреблениями при проведении собраний на этапе заселения дома, - пояснила Светлана Разворотнева.

О жильцах дома - в реестре

В законе установлена обязанность управляющей компании (или ТСЖ, ЖСК) вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, а при поступлении обращения от инициатора проведения общего собрания - передавать ему этот реестр. В нем сведения, позволяющие идентифицировать собственников (фамилия, имя, отчество). При этом согласия всех собственников на передачу данных не требуется. Информация такая является общедоступной.

Кроме того, Госдума планирует в весеннюю сессию рассмотреть законопроект, позволяющий проводить собрания жильцов в виде конференций, когда можно участвовать не лично, а делегировать на него представителя подъезда.

Если пришла неправильная платежка - вернут деньги

Уточнена процедура получения штрафов за неправильные начисления платы за жилищные услуги. Напомним, штраф в пользу потребителя за нарушения в части предоставления коммунальных услуг был введен еще в середине 2015 г. Теперь, если нарушения повлекут увеличение суммы, выставленной к оплате, УК или ТСЖ будут вынуждены выплатить штраф в размере 50 процентов от величины необоснованного превышения. Для этого жильцу квартиры достаточно обратиться с заявлением к своему управдому. В свою очередь, УК (ТСЖ, ЖСК) обязана в течение месяца с момента поступления жалобы провести проверку правильности начисления и либо выплатить штраф, либо отказать, объяснив свою правоту.

Установлен срок действия лицензии на право управления многоквартирным домом - 5 лет. Раньше она была бессрочной

В случае если факт нарушения установлен, гражданину не позднее 2 месяцев со дня получения обращения выплачивается штраф. За счет снижения размера платы за содержание жилого помещения. "Тот же порядок действует и в отношении нарушения порядка расчета платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые ресурсоснабжающей организацией, - сообщила Светлана Разворотнева.

Вспомнили о "брошенках"

Законодатель сделал попытку решить проблему "брошенных домов", введя понятие "временной управляющей компании". Согласно новым поправкам в ЖК, если собственники так и не определились со способом управления многоквартирным домом или конкурс по выбору компании так и не состоялся, то местные власти назначают управляющую организацию. Но это временный вариант, пока собственники не определятся со способом управления своего МКД.

Правда, по словам экспертов, непонятно, как быть с домами, которые управляющие компании "бросили" из-за того, что содержать их попросту невыгодно. К примеру, в "РГ" обратился председатель совета многоквартирного дома в Кургане, который столкнулся с тем, что их дом не хочет брать на обслуживание ни одна управляющая компания. "Видимо, дом старый, малоквартирный, поэтому управляющие организации и не хотят за него браться. Им это попросту невыгодно, - считает Светлана Разворотнева. - Если жильцы дома не выбрали управляющую организацию, по закону орган местного самоуправления обязан объявить конкурс и выбрать для вас управдома. Конкурс может проходить несколько раз, и каждый раз будет увеличиваться стоимость договора управления, пока не найдется УК, которая за предлагаемую цену будет готова взять ваш дом на обслуживание. Нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, стоимость договора управления повысится. Но на практике чаще происходит по-другому. Администрация муниципалитета сама находит "управляшку", потому что мэру важно не допустить брошенных домов. Разговор с ее руководителем короткий: хочешь управлять новыми домами - бери старые".

"Клонов" вычислят

Установлен срок действия лицензии - 5 лет. Раньше она была бессрочной. "Уже есть случаи, когда происходило изъятие лицензии по конкретным домам. Грубыми нарушениями, за которые наказывается управляющая компания, считается воспрепятствование деятельности органов жилнадзора", - рассказала Светлана Разворотнева.

Много вопросов приходит из регионов по поводу "нулевых" лицензий от компаний с похожими реквизитами. Например, еще вчера домом управляла компания "ГоризонтМ", а завтра уже "ГоризонтС". "Это нарушение Жилищного кодекса, - уверена Светлана Разворотнева. - Смена УКдолжна происходить через собрание".

Введен запрет на выдачу лицензий для компаний-"клонов", у которых обнаружена "тождественность или схожесть наименования соискателя лицензии с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее".

А "нулевые лицензии" ликвидируются через 12 месяцев, если компания, ее пол учившая, не взяла за это время в управление ни одного дома.

Дома будут доступны для инвалидов

Многоквартирный дом должен быть приспособлен для инвалидов. Это обязательное требование было принято поправками в Жилищный кодекс 29 декабря 2017 г. ФЗ N 462-ФЗ.

Установлено, что конструкции и/или иное оборудование для беспрепятственного доступа инвалидов в мноэтажке принадлежат собственникам помещений на праве общей долевой собственности.

Приспосабливать общее имущество для инвалидов без решения общего собрания собственников можно, только если их денежные средства для этого не привлекаются.

Инфографика: "РГ" / Антон Переплетчиков / Ольга Бухарова

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