Новость о первой смерти от коронавируса пришла из Люксембурга

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Глава Минздрава Люксембурга Полетт Ленерт сообщила о первом случае смерти от коронавируса на территории страны. И вообще, похоже, что зараза разгулялась по Европе...
По данным Lʼessentiel, скончалась 94-летняя женщина, которая имела хронические заболевания и несколько дней находилась в тяжелом состоянии.
Общее число зараженных в стране достигло 34, большинство больных переносят заболевание в легкой форме.
***
Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии коронавируса, который начал распространяться из Китая.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поступающие из стран ЕС данные о числе зараженных превысили пиковые китайские показатели.
Невероятно высокой является и уровень смертности в Европе и, главным образом, в Италии (1015 жертв и более 15 тыс. зараженных). Тем временем в Китае сообщили о прохождении пика эпидемии.
«Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае», — добавил Гебрейесус.
Число зараженных во всем мире превысило 132 тысячи, скончались более пяти тысяч человек. Эпидемия охватила 123 страны на всех континентах. В России заразились уже 45 человек, 11 случаев зафиксировали за последние сутки.
***
На фоне пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп принял решение о введении в стране общенационального режима чрезвычайной ситуации.
По его словам, данная мера позволит выделить на борьбу с вирусом до $50 млрд. Выделенные Конгрессом ресурсы в размере $8,3 млрд Трамп считает недостаточными.
Президент считает необходимым убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и обещает «не жалеть никаких ресурсов» в борьбе с эпидемией.
Кроме того, на территории США запрещают массовые мероприятия и закрывают учебные учреждения, а режим ЧС действует в отдельных штатах.
«Частные самолеты, яхты, собственные отделения неотложной помощи: на фоне распространения коронавируса некоторые состоятельные люди прибегают к средствам, немыслимым для большинства граждан», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Банкам предлагают запретить брать комиссию с граждан при оплате коммуналки, тарифы за свет, газ и воду намерены пересмотреть, а количество семей, получающих право на субсидию по оплате ЖКХ, может заметно возрасти. Как ещё защитить карманы россиян от необоснованных цен на энергоресурсы и услуги ЖКХ, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали эксперты и законодатели.
В городе Тюкалинск Омской области 67-летний пенсионер пожаловался на местного депутата, который избил его из-за плохо убранного снега. Об этом рассказал депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале.
Наверное, многие из нас помнят одну интересную особенность советских хрущевок – небольшое окошко между ванной комнатой и кухней? Некоторым обладателям такой планировки это не очень нравилось, и они старались от окна избавиться, закрасить или заложить плиткой. Однако теперь самое время пересмотреть свои взгляды на межкомнатные окна, потому что дизайнеры интерьеров объявили эти элементы планировки модным и практичным трендом.
В Иркутске девочка получила тяжелую травму головы из-за упавшей на нее наледи. Возбуждено уголовное дело. (Сейчас, с наступлением весны, когда с крыш в регионах Сибири сходит снег, надо быть очень внимательным. - прим. МГ.)
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым вопросам.
Мещанский райсуд столицы заочно приговорил к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина, его экс-заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов, признав их виновными в хищении более 14,5 млрд рублей.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.