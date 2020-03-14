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Новость о первой смерти от коронавируса пришла из Люксембурга
По инф. rosbalt.ru   
14 Марта 2020 г.
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Глава Минздрава Люксембурга Полетт Ленерт сообщила о первом случае смерти от коронавируса на территории страны. И вообще, похоже, что зараза разгулялась по Европе...

В Люксембурге впервые скончался зараженный коронавирусом

По данным Lʼessentiel, скончалась 94-летняя женщина, которая имела хронические заболевания и несколько дней находилась в тяжелом состоянии.

Общее число зараженных в стране достигло 34, большинство больных переносят заболевание в легкой форме.

***

Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии коронавируса, который начал распространяться из Китая.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поступающие из стран ЕС данные о числе зараженных превысили пиковые китайские показатели.

Невероятно высокой является и уровень смертности в Европе и, главным образом, в Италии (1015 жертв и более 15 тыс. зараженных). Тем временем в Китае сообщили о прохождении пика эпидемии.

«Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае», — добавил Гебрейесус.

Число зараженных во всем мире превысило 132 тысячи, скончались более пяти тысяч человек. Эпидемия охватила 123 страны на всех континентах. В России заразились уже 45 человек, 11 случаев зафиксировали за последние сутки.

***

На фоне пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп принял решение о введении в стране общенационального режима чрезвычайной ситуации.

По его словам, данная мера позволит выделить на борьбу с вирусом до $50 млрд. Выделенные Конгрессом ресурсы в размере $8,3 млрд Трамп считает недостаточными.

Президент считает необходимым убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и обещает «не жалеть никаких ресурсов» в борьбе с эпидемией.

Кроме того, на территории США запрещают массовые мероприятия и закрывают учебные учреждения, а режим ЧС действует в отдельных штатах.

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По инф. rosbalt.ru

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