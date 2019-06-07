Новосибирские коммунисты додумались до детской площадки имени товарища Сталина

В Новосибирске коммунисты решили широко отпраздновать 140-летие со дня рождения Иосифа Сталина. Мероприятия включают в себя неожиданное: детскую площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Как передает «Тайга.инфо», в рамках фестиваля оппозиционной прессы «День Правды» 8 июня в Первомайском сквере напротив мэрии устроят «дискуссионную площадку «Сталин и современность», детскую площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», а также спортивные и интерактивные площадки под названиями «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело и цены снижали».

В музыкальную повестку войдут «Битва Ди-джеев» и рэп-фестиваль «Слова Правды».

Завершится фестиваль фейерверком.

Напомним, ранее по инициативе коммунистов в Новосибирске решили установить памятник Сталину. Бюст появился в мае у здания обкома КПРФ на Большевистской улице.

Иосиф Сталин — фигура в российской истории неоднозначная, и мнения о нем в обществе абсолютно полярные. Если коммунисты всячески боготворят его, то, например, РПЦ совершенно не одобряет возврат к культу личности вождя. По мнению митрополита Илариона, победа в Великой Отечественной войне — заслуга не Сталина, а советских людей. На другой стороне — жители нашей страны, которые, судя по всему, с РПЦ не согласны. Так, опрос, проведенный «Левада-центром» этой весной, показал: уровень положительного отношения к Иосифу Сталину достиг максимального показателя за все годы исследований. О своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявили 51% участников опроса. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, составила лишь 14%. Так или иначе, прошлое должно оставаться прошлым. Нельзя забывать о нём, но и жить им нельзя. А наши внуки вырастут и сами определятся, как относиться к Сталину.

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По инф. rosbalt.ru

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