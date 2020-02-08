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Новороссийск: 11-месячная малышка проглотила ключ… Спасли!
По инф. rosbalt.ru   
08 Февраля 2020 г.
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Врачи из Новороссийска достали ключ из пищевода 11-летней девочки. Как сообщается на сайте города, в больницу ребенка привезли родители.

В Новороссийске врачи спасли 11-месячную девочку, проглотившую металлический ключ

Они пожаловались на то, что девочка не может нормально пить и есть. После медицинского осмотра выяснилось, что ребенок проглотил металлический ключ от игрушечного замка — он застрял в верхнем сужении пищевода.

Врачи провели эндоскопическую операцию. Она прошла успешно, ключ был извлечен.

Давайте будем внимательней и бережней к нашим малышам! Ведь от взрослых зависит их здоровье и жизнь... Напомним о некоторых происшествиях с детьми за последнее время:

По инф. rosbalt.ru

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