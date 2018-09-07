Новое слово: янг-эдалт. А вы в курсе, что читают ваши внуки-подростки?

Подростковая литература — бурно развивающийся сегмент книжного рынка. Такое мнение высказал заместитель директора департамента художественной литературы издательства АСТ.

«Подростковая литература (то же самое, что young adult или янг-эдалт) сегодня — это бурно развивающийся сегмент. Она переживает, пожалуй, такой же подъем, что и прикладная психология. Важно отметить, что читатели young adult — это именно подростки, а не дети», — подчеркнул Дмитрий Яронов.

По его словам, лидирующими в сегменте подростковой литературе сегодня являются такие жанры, как фантастика, антиутопия, социальная драма.

При этом продажи только по одному проекту подростковой литературы могут составлять 20 млн экземпляров. «В числе таких проектов, к примеру, — «Голодные игры», «Бегущий в лабиринте». Каждый месяц появляются не менее пяти новых бестселлеров, причина успеха — новое поколение читателей, которое считает книгу социальными обьектом, для них важно выглядеть актуально, обсуждать прочитанное с единомышленниками, вступать в сообщества, посвященные любимым книгам. Одним словом, важно общение, коммуникация», — отметил Дмитрий Яронов.

В числе популярных западных авторов он назвал Ренсома Риггза («Дом странных детей) и Джей Эшер («13 причин почему» и «Наше будущее»). Обещают повторить их успех «Темные отражения» Александры Бракен, которые уже экранизированы и вышли в российском прокате 6 сентября.

В то же время, по словам эксперта, российский рынок тоже развивается, в основном, речь идет об авторах самиздата. Особенно популярна в Рунете молодежная серия «Онлайн-бестселлер» редакции «Мейнстрим». Новые отечественные звезды — это Эли Фрей, Рута Шейл, Кристина Старк.

По инф. rosbalt.ru

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