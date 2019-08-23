Новый школьный предмет – психология. Пока не для всех

В части российских школ в наступающем учебном году в пилотном режиме будет введены занятия по психологии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного внештатного психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе.

Часто конфликты между подростками и со взрослыми - это недостаток умения слушать друг-друга. Возможно, уроки психологии могут помочь в их профилактике.

По словам Кекелидзе, психология начнет проводиться как пилотный проект, в эксперимент будут вовлечены ученики 3-4 классов. Предполагается, что вести уроки для детей будут педагоги-психологи.

Напомним, в последние годы в стране произошло несколько резонансных случаев нападения подростков на школы с применением оружия. В целом, эксперты отмечают рост жестокости детей, а также обращают внимание на распространение буллинга.

В частности, ранее в отношении 14-летнего юноши, напавшего с топором на ученицу средней школы № 4 города Вольска Саратовской области, было возбуждено уголовное дело. Как сообщалось, молодой человек принес в учебное заведение бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также нанес 12-летней ученице удар топором в область лба.

Хорошо, если пилотный проект сработает, будет интересен школьникам и им же полезен. Потому что драмы цепочки «дети-школа» имеют место. В пермской школе произошла страшная резня, напомним. Нападение подростком на учительницу и детей было совершено в городе Улан-Удэ. Между собой ребята не всегда могут по-человечески договориться, нередко случаются избиения сверстников. И дети помладше, увы, конфликтуют тоже.



И поэтому психология важна. Чтобы дети учились строить отношения друг с другом, лучше понимали тех, кто рядом. Необходимы будут такие знания и для будущей карьеры, так как все, что связано с навыками взаимодействия между людьми, умением их организовывать - будет очень востребовано в мире, где значительную часть рутины возьмут на себя роботы.

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Polit.ru

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