Новый морской порт решено строить в Калининградской области

Президент Владимир Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области, строительство которого обсуждается уже почти 20 лет. Как передает «Коммерсант», стоимость его оценивается в 200 млрд руб., из бюджета на эти цели выделят четверть суммы — 50 млрд.

Сообщается, что региональный бизнес-план должен быть готов к июлю, а власти его рассмотрят уже к сентябрю. В нем следует доказать эффективность перевозок грузов относительно иных портов РФ, включая подтверждение заявленного грузооборота и механизмы минимизации рисков, связанных с перевозками грузов через Белоруссию и Литву.

Издание пишет, что глубоководный порт мощностью 48 млн тонн должен появиться в поселке Янтарный Калининградской области. О его строительстве речь идет с начала 2000-х годов, ранее его предполагалось построить в Балтийске. В таком же подвисшем состоянии до недавнего времени находились планы по строительствку в регионе грузопассажирского терминала, оцененного в 8,2 млрд руб. — не было инвестора, а в прошлом году реализация этого проекта началась.

По инф. rosbalt.ru

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