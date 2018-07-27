Новый минерал нашли в метеорите из Бурятии

Группа ученых Уральского федерального университета вместе с коллегами из Новосибирска и Улан-Удэ обнаружила новый минерал в метеорите, найденном в Бурятии летом 2016 года. Об этом исследователи сделали доклад на съезде метеоритного общества в Москве, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на официальный сайт федерального вуза.

«Чтобы доказать находку нового вещества или минерала, необходимо получить данные о его кристаллической структуре, - объясняет профессор УрФУ Виктор Гроховский. - Поскольку размер уакитита весьма мал и составляет порядка 1–5 микрона, решить эту задачу традиционным методом рентгенографического анализа было невозможно. Структуру удалось изучить на оборудовании научно-образовательного центра „Наноматериалы и нанотехнологии“ УрФУ с помощью дифракции электронов».

Гроховский добавляет, что состоит минерал из нитрида ванадия VN и уже зарегистрирован. Участники съезда узнали об этом первыми.

Напомним, первые сообщения о падении метеорита появились 25 октября 2016 года поздно вечером в популярном бурятском паблике в социальной сети. Никем не анонсированное небесное явление наблюдали жители самых разных точек республики, а как затем выяснилось, и Иркутской области. Яркую вспышку на небе видели жители Курумкана, Улан-Удэ, Иволгинского района, зоны БАМ - и это только те, кто рассказал об этом в социальных сетях. Кто-то из пользователей утверждал, что метеорит упал за Баргузинским хребтом, ближе к озеру Байкал.

По инф. Восток-Телеинформа

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