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Новый генпрокурором РФ стал следователь Краснов
По инф. rosbalt.ru   
23 Января 2020 г.
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Совет Федерации утвердил замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ. За кандидатуру Краснова проголосовали единогласно 163 сенатора.

Новый генпрокурором РФ стал следователь Краснов

Как сообщает «Интерфакс», выступая перед сенаторами, Краснов пообещал найти новые точки соприкосновения Генпрокуратуры и СК. Он особо отметил, что опыт работы в СК позволяет ему по-новому оценить возможности сотрудничества прокуратуры со следствием, но это взаимодействие не будет меняться кардинально.

  • Игорю Краснову 43 года, он уроженец Архангельска. В должности заместителя главы СК он работал с 2016 года. Известно, что Краснов расследовал громкие уголовные дела — покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009-м, возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. Имеет медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Совфед освободил Юрия Чайку от поста генпрокурора. В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от это должности в связи с переходом на другую работу. Путин предложил Чайке должность полпреда на Северном Кавказе.

Чайка стал третьим по продолжительности нахождения на своем посту руководителем прокуратуры России за всю ее почти 300-летнюю историю. Он был назначен на должность генерального прокурора РФ 23 июня 2006 года и возглавляет прокуратуру России 13 лет и семь месяцев.

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