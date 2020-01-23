Новый генпрокурором РФ стал следователь Краснов

Совет Федерации утвердил замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ. За кандидатуру Краснова проголосовали единогласно 163 сенатора.

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Как сообщает «Интерфакс», выступая перед сенаторами, Краснов пообещал найти новые точки соприкосновения Генпрокуратуры и СК. Он особо отметил, что опыт работы в СК позволяет ему по-новому оценить возможности сотрудничества прокуратуры со следствием, но это взаимодействие не будет меняться кардинально.

Игорю Краснову 43 года, он уроженец Архангельска. В должности заместителя главы СК он работал с 2016 года. Известно, что Краснов расследовал громкие уголовные дела — покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009-м, возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. Имеет медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Совфед освободил Юрия Чайку от поста генпрокурора. В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от это должности в связи с переходом на другую работу. Путин предложил Чайке должность полпреда на Северном Кавказе.

Чайка стал третьим по продолжительности нахождения на своем посту руководителем прокуратуры России за всю ее почти 300-летнюю историю. Он был назначен на должность генерального прокурора РФ 23 июня 2006 года и возглавляет прокуратуру России 13 лет и семь месяцев.

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