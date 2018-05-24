Новые квитанции за ЖКУ

С 1 июня 2018 года жители многоквартирных домов начнут получать новые платёжные квитанции об оплате услуг ЖКХ. Приказ Минстроя России, который утверждает форму новых платёжек, вступит в силу завтра, 26 мая. Старая форма квитанции от 2014 года при этом утратит силу.

Новая квитанция будет содержать намного больше информации: размер повышения платы, размер долга и штрафа, а также сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Кроме того, на бумаге укажут идентификатор платёжного документа и единого лицевого счета. Эти данные необходимы для проверки достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн в системе ГИС ЖКХ.

Отдельным столбцом будет указан расчёт платы за содержание общедомового имущества, пояснили в Минстрое. Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно увидеть тариф, потреблённый за месяц объём и итоговую сумму, сказано в публикации. Подробное описание сделает платежи более прозрачными и позволит снизить долю ошибок в расчётах УК.

В приказе новая форма платёжки названа примерной. В Минстрое пояснили, что в квитанции допустимы разные порядок и расположение строк, но информация одинакова и обязательна для всех, отмечено в публикации.

В апреле власти России уже вносили изменения в платёжные квитанции за ЖКХ: тогда на них запретили размещать коммерческую рекламу, однако при этом разрешили указывать на бумагах справочно-информационные сведения.

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