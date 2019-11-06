Новые беды с внуками: пуля на свидании и отравление тосолом

СМИ сообщают о новых происшествиях с детьми. Так, в Москве школьник выстрелил в девушку на свидании, двух детей сбили на пешеходном переходе. А на Алтае дети отравились синей жидкостью из бутылки, которую нашли на берегу реки. (Новые трагедии, в которых виноваты мы с вами... прим. МГ.)

Пострадавшая могла лишиться зрения. На помощь девушке, как сообщает «МК», пришли врачи Морозовской детской больницы, куда парочку 17-летних школьников привезли родители.

Подросток достал пневматический пистолет после распития бутылки вина и рассуждений о неверности. Испугавшись крови, мальчик позвал на помощь. Пуля застряла у девушки в верхнем веке на левом глазу, и образовался массивный отек.

Пострадавшей провели операцию и наложили шов. К счастью, врачи смогли сделать все возможное для восстановления зрения девушке.

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Другое происшествие в столице — автомобиль сбил двоих детей на «зебре».

Вечером 5 ноября 2019 года возле жилого дома на Шмитовском проезде машина наехала на двух детей 2008 и 2010 года рождения.

«В настоящее время дети доставлены в городскую больницу, где проходят обследование. Предварительно, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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А в Алтайском крае четверо детей выпили из найденной на берегу реки бутылки с синей жидкостью. По предварительным данным, в бутылке был тосол. Как передает «Алтайская правда», о ЧП в правительстве региона рассказал глава краевого Минздрава Дмитрий Попов.

По его словам, тревогу забила мать двух братьев, которым ночью стало плохо. К утру женщина вызвала «скорую помощь». Один из пострадавших находится в реанимации. Госпитализировали и двух других детей, выпивших опасную жидкость.

Известно, что двум пострадавшим — семь и 12 лет. О возрасте двух других не сообщается.

Мы постоянно рассказываем о происшествиях с детьми. И вот еще несколько заголовков на эту тему:

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По инф. rosbalt.ru

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