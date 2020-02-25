Новая экспедиция РГО — к тайнам затонувших кораблей

Какие тайны унесли на дно немецкий торпедоносец и американская «Сельдь»?

Торпедоносец Т-31

Центр подводных исследований Русского географического общества проведет две уникальные экспедиции. Исследователи опустятся к немецкому эсминцу на дне Балтики и к американской субмарине у загадочного острова Матуа на Дальнем Востоке.

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Торпедой в упор

В ночь на 20 июня 1944 года в Финском заливе у острова Нерва наши торпедные катера успешно атаковали немецкий миноносец Т-31. В акватории Финского залива вершилась история...

Скептики возразят: в чем эпохальность события — история Второй мировой знает сражения, когда на дно уходили сразу несколько авианосцев и линкоров.

Не торопитесь с оценками. Война — штука непростая, и гибель одного вражеского эсминца имела далеко идущие последствия.

Один из десяти знаменитых «сталинских ударов» — это разгром финской армии летом 1944 года. Так мы закончили освобождение Ленобласти и развязали руки нашему флоту на Балтике.

Захват Выборга в той комбинации имел огромное значение. Этот город мы брали в т. ч. благодаря морскому десанту. Которому угрожали германские эсминцы.

Т-31 по классификации Кригсмарине — Torpedoboot: торпедоносец. Построен на верфи в Эльбинге, из-за чего эти корабли называли «Эльбингами». Водоизмещение 1,8 тыс. тонн; скорость — 33 узла (61 км/ч); экипаж — 206 человек. Вооружение: четыре 105-мм орудия; пять 20-мм и 37-мм зенитных автоматов, торпеды, бомбометы и мины. Командир Т-31 — капитан-лейтенант Петер Пиркхам. В Финском заливе он рейдерствовал в паре с однотипным Т-30.

Краснознаменный Балтфлот мог им противопоставить лишь бронекатера, «малые охотники» и торпедные катера. Реальную угрозу германским эсминцам представляли последние: катера Д-3 развивали 35 узлов, водоизмещение 36 тонн, экипаж 10 чел. Вооружение: два торпедных аппарата, 20-мм пушка и 12,7-мм пулеметы.

533-мм торпедами стрелять могли с дистанции 21 кабельтов (4 тыс. метров). Скорость торпеды 95 км/ч, и у корабля есть пара минут, чтобы уклониться. Поэтому нужно было бить почти в упор.

В полной ли мере осознаем мы героизм наших предков — краснофлотцев? Когда катер лег на боевой курс, то маневрировать нельзя, иначе торпеда уйдет мимо. По тебе бьют из всех стволов, тебя убивают, а ты — терпи...

Первую атаку немцы отразили. Наши изменили тактику, предприняв массированную атаку с разных направлений. Два катера, прикрывшись дымовой завесой, прорвались: ТК-37 и ТК-60 под командованием старшего лейтенанта Василия Троненко и лейтенанта Виталия Бушуева. В 0.03 торпеды поразили эсминец, через 27 минут он затонул. Из 206 человек экипажа погибли 88. Т-30 вышел из боя, не оказав помощи тонущим товарищам — их поднимали из воды наши и финские катера.

Как рассказывает исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин, Т-31 лежит на глубине 60 метров в окружении разных судов и артефактов. Наши торпеды разорвали его на две части.

«Мы постараемся этот район детально изучить, — говорит Фокин. — Хотим снять про Выборгскую десантную операцию документальный фильм. У нашего оператора дед был фронтовым корреспондентом на Балтике, и в основу сюжета лягут его воспоминания».

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Курильские тайны

О подводной лодке ВМС США Herring («Сельдь») мы уже писали. Лежит у острова Матуа, что в центре Курильской гряды. Остров до 1945 года принадлежал Японии, там были военная база и аэродром.

Матуа — «остров японско-германских сокровищ». Япония и фашистская Германия во время Второй мировой войны действительно обменивались прорывными военными технологиями. Немецкие субмарины не раз совершали рейсы в Японию с какими-то секретными грузами...

«По официальной версии, подводная лодка Herring подошла к Матуа, выпустила торпеды по стоявшим на якорях японским транспортам „Иваки-мару“ и „Хибури-мару“ и стала уходить в южном направлении, — напоминает Сергей Фокин. — Транспорты затонули, а лодка попала под огонь японской береговой батареи. Затонула, экипаж погиб».

Сергей Фокин американскую лодку видел своими глазами: через объективы телеуправляемого подводного робота. И с коллегами тщательно обследовал акваторию Матуа, где должно находиться то, что осталось от торпедированных «Иваки-мару» и «Хибури-мару».

Представьте себе: на дне нет ни тех судов, ни даже обломков.

«Мы нашли на дне остатки только одного транспорта, — продолжает Сергей Фокин. — Но это точно не „Иваки-мару“ и не „Хибури-мару“. На них стояли движки „Мицубиси“. А на том, что обнаружили — немецкий Man, мы подняли табличку. Предположительно, это судно „Рои-мару“, и его обломки раскиданы на площади размером с футбольное поле. Кого же торпедировала американская лодка? И вообще много вопросов: субмарина шла в надводном положении, и ее рули стоят в положении не на погружении...»

На осеннем фестивале РГО в Москве Сергей Шойгу рассказал, что позвал американцев в экспедицию к затонувшей субмарине. Образно говоря, сейчас мяч на их стороне: от их ответа зависит формат предстоящей экспедиции.

Но сама экспедиция к Herring состоится в любом случае. В год 75-летия Великой Победы следует отдать почести 83 погибшем американским подводникам. В той войне мы были союзниками.

Замечу, что и немецкий эсминец, лежащий на дне Балтики, тоже имеет прямое отношение к союзническому долгу. Победы СССР в 1944-м вывели из войны Финляндию и не позволили немцам перебросить войска в Нормандию, где в июне 1944 года союзники высадились, открыв долгожданный второй фронт.

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