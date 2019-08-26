Низкий сахар в крови? Это повод провериться посерьёзнее

Низкий уровень сахара в крови является одним из ранних симптомов рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли ученые из Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна (США).

По словам медиков, нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

Рак поджелудочной железы является самым трудным для выявления, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания, но по мере роста опухоль может забивать капилляры в печени, а также вызывать сильные боли в спине.

Онкологические заболевания, к сожалению, весьма и весьма часто встречаются у населения. Самый распространенный - рак кожи (кроме меланомы). Вторую строчку по заболеваемости занимает рак молочной железы, за ним следуют рак трахеи, бронхов и легких, предстательной железы и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки. Поэтому будьте внимательны к себе и при любых подозрительных симптомах сразу обращайтесь к доктору! Тем более, что Минздрав предлагает выплачивать премии врачам, которые своевременно обнаружили у пациента это опасное заболевание!

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По инф. rosbalt.ru

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