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Николай Дроздов, судя по всему, еще задержится в больнице
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2019 г.
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Известный ученый и телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем состоянии и ходе лечения в московской клинике.

По его словам, передают информагентства, пока его не выписали, так как «лечение всерьез началось сегодня». Дроздов уточнил, что врачи долго решали, как его лечить после четырех переломов.

Телеведущий был доставлен в больницу 2 января с переломами, полученными, по его словам, во время зарядки. Дроздов рассчитывал на скорую выписку, однако этого не случилось.  Бывает... Посочувствуем народному любимцу - и пожелаем выздоровления и вернуться на телеэкран, верно?

По инф. rosbalt.ru

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