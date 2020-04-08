Николай Басков нашёл плюсы в режиме самоизоляции

Николай Басков рассказал, что из-за необходимости находиться в самоизоляции многие артисты отменяют концерты и терпят убытки. Однако певец нашел в этом плюс — как для коллег, так и для поклонников.

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Басков заявил, что за последние годы развлекательных мероприятий проводилось слишком много, и люди пресытились этим. Карантин позволит обществу и артистам отдохнуть от постоянных шоу.

Также певец выразил мнение, что современные люди разучились проявлять доброту и сочувствие, а коронавирус позволит им «обнулить» эмоции.

— У всех убытки, восстанавливаться будут долго. С одной стороны, люди соскучатся, с другой стороны — это хорошо, такое большое количество выступлений, как до карантина, стало обыденностью. Это как есть одну и ту же еду. Этот кризис — полное обнуление, - уверен Басков.

По инф. argumenti.ru

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