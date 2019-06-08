Никита Михалков скрывает свои доходы?

Русская служба «Би-би-си» утверждает, что в опубликованных Департаментом культуры Москвы декларациях о доходах и имуществе руководителей столичных театров и других учреждений культуры за 2018 год отсутствуют данные по режиссеру Никите Михалкову. Он с 2017 года работает худруком в Государственном театре киноактера.

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Прошлогодняя декларация Михалкова вызвала ажиотаж в СМИ: он отчитался, что заработал в 2017 году свыше 529 млн рублей — то есть примерно по 1,5 млн рублей в сутки. Кроме того, в собственности у режиссера оказались 86 участков земли, 17 домов (шесть жилых и 11 нежилых), дача и шесть апартаментов, а также автомобиль Lada, вертолет и трактор.



Сам Никита Михалков, комментируя свою декларацию, заявил, что доход ему приносят мастер-классы за границей, за каждый из которых ему платят 25-30 тысяч долларов, и наследные права на картины Кончаловского и Сурикова.



Пресс-служба Государственного театра киноактера не смогла назвать причину, по которой московский департамент культуры не опубликовал данные о доходах Михалкова. «Каждый год они у нас запрашивают сведения, и каждый раз мы им их предоставляем», — сказали в пресс-службе театра.

Polit.ru

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