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Никита Джигурда вызвал на дуэль Андрея Малахова
По инф. argumenti.ru   
01 Ноября 2019 г.
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Артист, шоумен, супруг знаменитой фигуристки Марины Анисиной Никита Джигурда ополчился на Андрея Малахова из-за якобы оскорбления телеведущим его супруги. Джигурда в международный праздник Хэллоуина вызвал Андрея Малахова на дуэль.

Никита Джигурда вызвал на дуэль Андрея Малахова


Вызов на дуэль "восстановившийся после микроинсульта" Никита Джигурда выложил в своем Инстагарме. По признанию шоумена, известного своими яркими и оригинальными выступлениями, микроинсульт у него случился "из-за лавины фейковых обвинений со стороны малахОвщиков". Теперь он "полностью оклемался... восстановил своё кровяное давление и готов к бою на боксёрском ринге с Андрюшей Малаховым".

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JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Я полностью оклемался после микроинсульта, связанного с лавиной фейковых обвинений со стороны малахОвщиков, восстановил своё кровяное давление и готов к бою на боксёрском ринге с Андрюшей МалахОвым, который, по его словам, еле сдерживал свои руки на съёмках программы «Пусть говорят» с моим участием! Теперь он может дать волю своей молодой силе и удали, законно доказав свою позицию. Я же, желая остановить или хотя бы уменьшить оскорбляющую нормальных людей малахОвщину, в международный праздник Хэллоуина вызываю Андрея Малахова на дуэль, и сочту его трусом и слюнтяем, если он от неё откажется! Повторяю, я считаю Андрюшу МалахОва инструментом циничного зла, которое профессионально замаскировано под добро. И готов ответить за свои слова на ринге! Фото @dubitskiy #джигурда @marinanisina @samburskaya @lenaleninaofficial @ivanovskaya_anastasia @roskanzler @vladimr_gunbin @dima_pevtsov @tarzan___official @igorkornilov @vladimirepifantsev69 @panin_actor @detochka.1973 @adelina_albrant @i.am.isa.m @voronovlawyer @mikhail_grebenshchikov #театр #love #ринг #бокс #дуэль #вызов @malakhov007

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)

Джигурда пояснил, что Малахов в своих программах говорил оскорбительные слова в адрес его "Богини" - жены Марины Анисиной, и не извинился, за это теперь телеведущий вызывается на боксерский ринг.

По инф. argumenti.ru

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