Никита Джигурда вызвал на дуэль Андрея Малахова

Артист, шоумен, супруг знаменитой фигуристки Марины Анисиной Никита Джигурда ополчился на Андрея Малахова из-за якобы оскорбления телеведущим его супруги. Джигурда в международный праздник Хэллоуина вызвал Андрея Малахова на дуэль.

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Вызов на дуэль "восстановившийся после микроинсульта" Никита Джигурда выложил в своем Инстагарме. По признанию шоумена, известного своими яркими и оригинальными выступлениями, микроинсульт у него случился "из-за лавины фейковых обвинений со стороны малахОвщиков". Теперь он "полностью оклемался... восстановил своё кровяное давление и готов к бою на боксёрском ринге с Андрюшей Малаховым".

Джигурда пояснил, что Малахов в своих программах говорил оскорбительные слова в адрес его "Богини" - жены Марины Анисиной, и не извинился, за это теперь телеведущий вызывается на боксерский ринг.

По инф. argumenti.ru

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