Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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— Никас Сафронов попал в ДТП, произошедшее на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Он ехал в Porsche вместе с братом, они оба не пострадали, — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что в ДТП участвовали три автомобиля. Незначительно пострадали двое человек — «это не пассажиры Porsche».

По инф. rosbalt.ru

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