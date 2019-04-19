Ничего личного, только пиар! Пугачеву обвинили в "брачной меркантильности"

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Алла Пугачева выбирает себе мужей помоложе. По его словам, браки помогают певице пиариться и получать деньги.

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Соседов заявил, что Пугачёва и Киркоров до сих пор сохранили крепкую дружбу лишь из-за того, что певица на самом деле никогда не любила своего бывшего супруга. Также критик обвинил Примадонну в чрезмерной меркантильности.



«Пугачевой это нужно было для пиара, чтобы о ней говорили. А Киркоров после свадьбы с Аллой подорожал в цене. Это деловой союз, как и с Галкиным. Он становится мужем Пугачевой, у него автоматически повышается концертная ставка, повышается его статус. А она получает деньги», - уверяет Соседов.

По инф. «Аргументы недели»

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