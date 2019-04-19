ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ничего личного, только пиар! Пугачеву обвинили в "брачной меркантильности"
По инф. «Аргументы недели»   
19 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему Алла Пугачева выбирает себе мужей помоложе. По его словам, браки помогают певице пиариться и получать деньги.

Ничего личного, только пиар! Музыкальный критик обвинил Пугачеву в "брачной меркантильности"

Соседов заявил, что Пугачёва и Киркоров до сих пор сохранили крепкую дружбу лишь из-за того, что певица на самом деле никогда не любила своего бывшего супруга. Также критик обвинил Примадонну в чрезмерной меркантильности.

«Пугачевой это нужно было для пиара, чтобы о ней говорили. А Киркоров после свадьбы с Аллой подорожал в цене. Это деловой союз, как и с Галкиным. Он становится мужем Пугачевой, у него автоматически повышается концертная ставка, повышается его статус. А она получает деньги», - уверяет Соседов.

По инф. «Аргументы недели»

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 