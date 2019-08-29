Незваные гости: в Черноморском регионе распространяются небезопасные комары

"В результате изменения климата в некоторых регионах на юге России высокими темпами распространяются комары, способные переносить тропические болезни, включая вирус Зика, предупреждают ученые", - сообщает The Times.

"Считается, что комары Aedes aegypti и Aedes albopictus прибыли в Черноморский регион из Египта и Юго-Восточной Азии. Помимо вируса Зика, который во время развития эмбриона в утробе матери может вызывать у него дефекты мозга, они могут переносить также лихорадку чикунгунья, денге, западно-нильскую и желтую лихорадки. Они также могут распространять личинок червя, которые могут серьезно повреждать внутренние органы у людей и животных", - передает газета.

По словам чиновников, с прошлого года от укусов комаров десятки людей заразились вирусом лихорадки Западного Нила. Смертельных исходов не было. Эти комары также были замечены в Крыму, который был захвачен Россией у Украины в 2014 году. Ранее в России фиксировались только желтая и западно- нильская лихорадка. Желтая лихорадка была ликвидирована в 1950-х годах, но она возвращалась", - отмечается в статье.

"Чиновники пытались преуменьшить угрозу. Президент Путин признает, что изменение климата сильно ударило по России, но отрицает, что это связано с деятельностью человека. В прошлом году во время матчей Кубка мира по футболу в Волгограде футболистам пришлось сражаться с комарами и мошками. Воронежская область, расположенная в 290 милях от Москвы, также пострадала от нашествия комаров, которое связали с наводнением и не по сезону теплой погоде", - напоминает газета.

В других странах тоже разные комариные инциденты случаются. Например, в Англии укус кровососа довел 25-летнюю британку до комы. А вообще комары, оказывается, предпочитают кровь 1-й группы. Ничего себе гурманы! В целом же, конечно, не хочется присутствия этих опасных раздражающе пищащих насекомых где бы то ни было, пусть бы жили они себе вдали от людей, находя для своих "кровавых утех" кого-нибудь другого. Но климатические изменения, в частности беспрецедентное глобальное потепление, наверное, будут диктовать свои условия. Придется жить и под них подстраиваться. И об инфекциях - попутчиках климатических изменений и капризов погоды - стоит знать поподробнее, как говорят, "на всякий пожарный...". Может, пригодятся сведения и где-то будем мы осторожнее или убережемся от чего-то вовсе.

Перевод Inopressa.ru

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