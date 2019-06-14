Невозможно поверить: насильник – воспитатель детского лагеря!

В Ленобласти вынесен приговор 55-летнему воспитателю детского оздоровительного лагеря. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина признан виновным в изнасиловании детей.

Подсудимый работал в лагере «Юный Кировец», расположенном в поселке городского типа Сиверский в Гатчинском районе. Следствие установило, что в 2017 году он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух братьев 13 и 14 лет. Аналогичное преступление мужчина совершил летом 2015 года, тогда его жертвой стал 11-летний мальчик.

На момент задержания насильник работал педагогом-психологом в одной из школ Санкт-Петербурга и являлся классным руководителем учеников 5 класса.

Суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.

Под угрозой, как показывает практика, находятся дети не только внутри учреждений, заведений, лагерей, школ и т.д. Извне тоже может постучаться беда. Например, в Нижнем Новгороде мужчина похитил шестилетнего мальчика. По версии СК РФ, накануне вечером мужчина у детского социально-реабилитационного центра выманил малолетнего воспитанника и скрылся с ребенком. 24-летний подозреваемый в похищении был в итоге задержан. Нашли и пропавшего мальчика. Других деталей следственные органы не сообщают. Возбуждено уголовное дело.

А ведь дети вообще так доверяют этому миру и взрослым. Малолетние жертвы не всегда и рассказывают-то о соврешенных в их отношении сексуальных дествиях, покрывая тем самым извращенцев. А что в ответ? Все новые и новые эпизоды, связанные с насилием над детьми. Распоясались, дяди и тети! Наказания не боитесь? Как же защитить от вас можно наших маленьких граждан?

По инф. rosbalt.ru

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