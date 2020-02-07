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Невероятно, но факт: большинство женщин недовольны формой своей груди
По инф. rosbalt.ru   
07 Февраля 2020 г.
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Свыше 70% женщин недовольны размером и формой своей груди. К такому выводу пришли ученые из британского университета Англия Раскин, пишет The Sun.

Ученые: Более 70% женщин недовольны размером и формой своей груди

Эксперты провели исследование — они опросили 20 тыс. женщин из 40 стран, чей возраст составлял от 19 до 94 лет. Выяснилось, что примерно 50% опрошенных хотели бы увеличить размер и изменить форму груди, 23% хотят уменьшить. Только 31% девушек предпочли ничего не менять.

Наиболее обеспокоены своим размером груди оказались молодые девушки.

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По инф. rosbalt.ru

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