Невероятно, но... по мобильникам мы разговариваем уже почти полвека!

3 апреля мобильный телефон отмечает 47-летие со дня появления. В этот день в 1973 году первый звонок сотовому телефону совершил инженер компании Motorola Мартин Купер. С тех пор этот день считается днем рождения мобильного телефона.

Примечательно, что новый аппарат, по которому совершил звонок Купер, весил около 900 грамм. Это стало настоящим технологическим прорывом.

Вскоре после этого события опытные образцы мобильного телефона превратились в коммерческие и вышли на рынок, пользуясь успехом. Стоили первые мобильники порядка 3500 долларов за аппарат.

Это любопытно:

Впервые появление телефонного аппарата, который не будет постоянно привязан к базе, американский журналист предсказал ещё в 1910 году. После окончания Второй мировой войны над созданием такого телефона работали американские компании. Изобретённые ими агрегаты — прообразы мобильных телефонов весили порядка 13-14 кг.

Помимо компании Motorola, к разработке мобильных телефонов и их дальнейшему развитию начали подключаться новые производители, брендовые имена которых сегодня на слуху у каждого жителя планеты. Развитие технологий неуклонно вело производителей по пути уменьшения размеров мобильных телефонов, увеличения ёмкости и производительности их аккумуляторов, а затем и процессоров.

Сотовые телефоны получили различные варианты форм-факторов: моноблок, с флипом, «раскладушка», слайдер, боковой слайдер, смартфон и другие. Сегодня мобильный телефон — это, по сути, мини-компьютер, который даёт нам возможность общаться в социальных сетях, обмениваться сообщениями, создавать фото- аудио- и видеоматериалы, считывать штрих-коды, пользоваться навигацией и многими другими функциями.

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По инф. Парламентской газеты

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