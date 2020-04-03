Невероятно, но... по мобильникам мы разговариваем уже почти полвека!

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
3 апреля мобильный телефон отмечает 47-летие со дня появления. В этот день в 1973 году первый звонок сотовому телефону совершил инженер компании Motorola Мартин Купер. С тех пор этот день считается днем рождения мобильного телефона.
Примечательно, что новый аппарат, по которому совершил звонок Купер, весил около 900 грамм. Это стало настоящим технологическим прорывом.
Вскоре после этого события опытные образцы мобильного телефона превратились в коммерческие и вышли на рынок, пользуясь успехом. Стоили первые мобильники порядка 3500 долларов за аппарат.
Это любопытно:
Впервые появление телефонного аппарата, который не будет постоянно привязан к базе, американский журналист предсказал ещё в 1910 году. После окончания Второй мировой войны над созданием такого телефона работали американские компании. Изобретённые ими агрегаты — прообразы мобильных телефонов весили порядка 13-14 кг.
Помимо компании Motorola, к разработке мобильных телефонов и их дальнейшему развитию начали подключаться новые производители, брендовые имена которых сегодня на слуху у каждого жителя планеты. Развитие технологий неуклонно вело производителей по пути уменьшения размеров мобильных телефонов, увеличения ёмкости и производительности их аккумуляторов, а затем и процессоров.
Сотовые телефоны получили различные варианты форм-факторов: моноблок, с флипом, «раскладушка», слайдер, боковой слайдер, смартфон и другие. Сегодня мобильный телефон — это, по сути, мини-компьютер, который даёт нам возможность общаться в социальных сетях, обмениваться сообщениями, создавать фото- аудио- и видеоматериалы, считывать штрих-коды, пользоваться навигацией и многими другими функциями.
Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при этом освящение куличей перед праздником состоится. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Регионы России вводят ограничения на передвижение, но гуляющих родителей с детьми можно заметить на улицах до сих пор. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как должны проходить подобные прогулки.
Наши люди в булочную на такси не ездят? Еще как ездят! Потому что в последнее время пользоваться такой услугой стало очень популярно. Такси можно заказать повсеместно: в огромных, средних и небольших городах и в маленьких населенных пунктах. Есть предложение и такси Краснодар.
Как ни печально это признавать, но при достижении пожилого возраста, у некоторых людей появляются трудности с самообслуживанием, возникают расстройства памяти, интеллекта, появляется необходимость в постоянном уходе. Чаще всего эти обязанности ложатся на плечи ближайших родственников. Однако далеко не всегда близкие люди готовы обеспечить хороший уход за пожилым человеком, ведь для этого нужно не только время и возможность постоянно находиться рядом, но и соответствующие знания и умения. Оптимальным выходом было бы передать родственника в дом престарелых, в надежные руки профессионалов. Как обстоят дела с этими учреждениями в России?
Советские классики Ильф и Петров в бессмертном романе «Двенадцать стульев» призывали граждан уважать матрасы. Конечно, они иронизировали по поводу советского быта, но в каждой шутке есть доля правды: в голодные неустроенные послереволюционные годы матрас был приветом из тёплого мещанского уюта.
В аптеках регионов России с начала года нет медицинских масок. Их раскупили в январе, сразу же после сообщения о вспышке коронавируса в Китае. Не появилась эта столь востребованная продукция до сих пор. Почему так происходит и когда все-таки маски появятся вновь?
3 апреля мобильный телефон отмечает 47-летие со дня появления. В этот день в 1973 году первый звонок сотовому телефону совершил инженер компании Motorola Мартин Купер. С тех пор этот день считается днем рождения мобильного телефона.
Звери и птицы, раньше прятавшиеся от толп туристов в самых глухих углах Палатинского холма в историческом центре Рима, теперь, когда город опустел из-за коронавируса, осмелели и выходят на пустынные площади и улицы.
Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин поделился подробностями бракоразводного процесса Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По его словам, экс-супруга всё-таки намерена вернуть юмориста в семью.
Большинство — 70% — опрошенных ВЦИОМ россиян на фоне распространения коронавируса решили ограничить контакты с другими людьми, то есть самоизолировались дома или уехали в отдаленное место. За 5 суток эта доля увеличилась на 28 процентных пунктов (п.п.).
Санкт-Петербург вошел в пятерку самых ответственных российских городов по соблюдению режима изоляции. Об этом свидетельствуют данные проекта «Яндекс: индекс самоизоляции». Индекс в Северной столице составил 3,6 балла — на карте город вошел в «зеленую зону».
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.