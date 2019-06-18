Нескорая скорая помощь: не дождавшись её, умер мужчина. Ужасно!

Промедление смерти подобно - известно давно. Вот и житель Нового Изборска в Псковской области не дождался приезда «скорой помощи», умер.

Как передает «ПЛН», на сайте губернатора было опубликовано обращение, в котором говорилось, что 24 мая в Новом Изборске скончался 44-летний мужчина. По словам автора, «скорую» вызвали в 19:33, и оператор ответил, что на станции работает всего одна машина, и сейчас бригада работает на вызове. Спустя полтора часа все повторилось. «„Скорая“ прибыла в 22:30. На весь район — одна машина. Как такое может быть? Почему другие районы получают машины? В чем мы провинились? В чем провинились работники „скорой“?» — возмутилась жительница Нового Изборска.

Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко заверила, что машины «скорой» в Печорской районной больнице есть, однако остро стоит проблема дефицита медицинских кадров, — «как в Печорском районе, так и в целом по области». В связи с этим планируется организовать оказание экстренной помощи жителям района силами Псковской станции скорой медицинской помощи.

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По инф. rosbalt.ru

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