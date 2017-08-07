Неразмещение в ГИС ЖКХ – не повод не платить

В правительстве РФ решили отказаться от введения с 1 января 2018 года нормы, предусматривающей право граждан не платить за коммунальные услуги, если начисления не размещены в ГИС ЖКХ.

Такое решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ под руководством вице-премьера Дмитрия Козака. Как сообщил представитель вице-премьера Илья Джус, введение таких мер перенесут на 1 июля 2019 года. Но от освобождения от оплаты ресурсов все равно откажутся. Вместо этого жителям не будут выставлять штраф за задержку платежа.

При этом об отсутствии данных в системе сообщит специальная система.

«У нас нет задачи устраивать шоковую терапию, поэтому мы предложили увеличивать ответственность постепенно — с 2018 года наступает административная ответственность за неразмещение сведений в ГИС, а с 1 июля 2019 года будет вводиться норма про экономическую мотивацию», — объяснил замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис уточнил, что самый оптимальный вариант — не взимать с 1 июля 2019 года с потребителей штрафы и пени в случае неразмещения квитанций в ГИС ЖКХ. Такой вариант парламентарии одобрили. По его словам, к 1 сентября ведомства должны подготовить уже согласованные поправки. В правительстве заявили, что законодатели установят разную степень ответственности за неразмещение информации в системе.

Михаил Евраев пояснил, чтобы исключить ответственность за случайные ошибки, «обсуждается возможность вынесения предупреждения или небольшого штрафа при первом нарушении, а при дальнейшем неразмещении информации — уже наложение серьезных штрафов». Ответственность предлагается ввести и для оператора ГИС ЖКХ — «Почты России». А.Чибис отметил, что на заседании рабочей группы было принято решение предусмотреть в поправках финансовую ответственность оператора системы, в частности, за потерю данных или сбои, повлекшие причинение ущерба.

С 1 июля 2017 года в системе стали размещаться данные не только о домах и приборах учета, но и о начислениях за коммунальные услуги. В случае не размещения такой информации должностным лицам грозит штраф до 30 тыс. руб., а юрлицам — до 200 тыс. руб.

Источник: prozkh.ru

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