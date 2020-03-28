Нерабочая неделя – не для всех. А вы что подумали?

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Оплата нерабочих дней будет производится в обычном размере.
Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.
Режим нерабочей недели не распространяется на аптеки, магазины, банки, транспорт, социальные фонды, включая Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие в этот период будут работать по решению руководителей.
По решению президента РФ Владимира Путина следующая неделя будет нерабочей, но зарплаты будут сохранены. Полагается, что это позволит снизить распространение коронавируса в России.
По последним данным, в России 840 заболевших коронавирусом. Выздоровели 38 человек, двое умерли.
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. В то же самое время, поступающие со всего мира новости о COVID-2019 - очень и очень тревожны...
Специалисты по охране вымирающих животных опасаются, что коронавирусная пневмония может передаться от людей к человекообразным обезьянам и поставить под угрозу полного исчезновения и так уже немногочисленные виды.
Священники Русской Православной Церкви будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники», сообщили на официальном сайте Русской православной церкви. Это особенно актуально сейчас, в ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина. (Вот оно, торжество эры интернета, когда даже со священником можно поговорить, не выходя из дома. - прим. МГ.)
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о состоянии здоровья депутата столичного парламента и актёра Николая Губенко, которого вместе с женой, актрисой Жанной Болотовой, доставили в больницу в Коммунарке.
Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма и Севастополя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Писатели-детективщики Анна и Сергей Литвиновы рассказали о симпатии к антигероям, цене любви, детективе как разновидности современного городского фольклора и роботе Алисе, с которой они ругаются в машине.
Министерство обороны РФ до 15 мая возведет 16 военных инфекционных центров. Об этом 26 марта сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, выступая на заседании правительства РФ. (Важно понимать, что, возможно, эти медучреждения и не потребуются, но быть готовым к самому экстремальному раскладу нужно быть в любом случае. - прим. МГ.)
Давний конфликт между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки недавно принял новый оборот. Собчак публично обвинила телеведущую в меркантильности, а причиной для этого стала продажа медицинских масок по явно завышенным ценам.
В Бразилии власти рассматривают возможность отправки пенсионеров из городских трущоб на военные корабли ВМС, чтобы они в безопасности могли пережить эпидемию коронавируса. (Что тут можно сказать? Идея, конечно, оригинальная, но вполне себе здравая, учитывая, что пенсионеры не могут находиться в безопасности в трущобах. - прим. МГ.)
Власти практически всех регионов России, похоже, окончательно утвердились: запятую надо ставить после слова «нельзя». Главным становится – поддержать девелопмент в его стремлении как можно выгоднее использовать золотые метры в исторических центрах городов.
"Пока Россия остается относительно незатронутой коронавирусом. Однако богатые россияне проявляют предусмотрительность и создают в своих имениях частные клиники. Для российской системы здравоохранения такое поведение может иметь серьезные последствия", - пишет немецкий журнал Stern.
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