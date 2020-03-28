Нерабочая неделя – не для всех. А вы что подумали?

Минтруд дал рекомендации для работников и работодателей в связи с предстоящей нерабочей неделей. Они опубликованы на сайте ведомства.

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Оплата нерабочих дней будет производится в обычном размере.

Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

Режим нерабочей недели не распространяется на аптеки, магазины, банки, транспорт, социальные фонды, включая Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие в этот период будут работать по решению руководителей.

По решению президента РФ Владимира Путина следующая неделя будет нерабочей, но зарплаты будут сохранены. Полагается, что это позволит снизить распространение коронавируса в России.

По последним данным, в России 840 заболевших коронавирусом. Выздоровели 38 человек, двое умерли.

По инф. rosbalt.ru

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