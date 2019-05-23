Непотребное: в избиении православного монаха подозревается православный священник. По пьяни

Подмосковные полицейские задержали в Сергиево-Посадском районе священника, напавшего на монаха.

По факту инцидента, как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным РЕН ТВ, 62-летнего монаха с различными травмами доставили в больницу. В избиении подозревается священник Троице-Сергиевой лавры.

По информации телеканала, священник в пьяном состоянии атаковал монаха из-за подозрений в краже пожертвований прихожан.

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По инф. rosbalt.ru

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