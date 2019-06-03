Неожиданно: масштабное исследование не выявило "кофейной опасности" для сердца!

Ученые из Лондонского университета королевы Марии рассказали на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере о результатах своего исследования, охватившего более восьми тысяч человек. Они пришли к выводу, что у людей, которые пьют от пяти до двадцати пяти чашек кофе в день, риск заболеваний сердца не выше, чем у тех, кто пьет менее одной чашки в день.

Исследование проводилось при поддержке Британского фонда сердца (BHF). 8412 участников были разделены на три группы. В первую вошли те, кто пьет менее одной чашки кофе в день, во вторую – кто пьет от одной до трех чашек в день, а в третью - кто пьет больше трех чашек. У некоторых людей из третьей группы количество выпиваемого в день кофе достигало 25 чашек, но средний показатель в ней равнялся пяти чашкам.

У всех участников была проведена магнитно-резонансная томография сердца и инфракрасный тест пульсовой волны – исследование, определяющее скорость распространения повышенного давления в сосудах в момент сокращения сердца. Ранее считалось, что кофе снижает эластичность стенок артерий и это вызывает увеличение скорости пульсовой волны, рост давления и, как следствие, повышение риска инфаркта и инсульта. Поэтому пациентам обычно рекомендовали пить меньше кофе.

Однако нынешнее исследование не выявило значимой разницы в показателях между тремя группами участников. Даже у тех, кто выпивал до 25 чашек кофе в день, отвердение стенок артерий было не более вероятным, чем у тех, кто пил меньше чашки. Результаты подтвердились даже после того, как были учтены сопутствующие факторы: возраст, вес и курение.

Еще о болезнях сердца.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Естественно, это всего лишь исследование, которое не является окончательным научным вердиктом, признанным медиками мира. Решения в сфере медицинской науки формируются долго и тщательно - и воспринимать эти данные как истину в последней инстанции пока преждевременно!

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ