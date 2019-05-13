Неожиданный факт: мир наполняется деревенскими толстячками

"Климатические угрозы, болезни сельскохозяйственных культур, сильный голод... Во всем мире сельские районы исторически ассоциировались с недоеданием. Но в последние десятилетия сельскую местность поражает новая форма неполноценного питания: ожирение. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в среду, 8 мая, рост всемирного распространения этой патологии обусловлен главным образом увеличением ее частоты... в сельских районах", - пишет журналистка Le Monde Матильда Жирар.
"Группа исследователей во главе с Маджидом Эззати, профессором факультета медицины Имперского колледжа Лондона, провела скрининг данных 112 млн человек в 200 странах. Выяснилось, что за период с 1985 по 2017 год индекс массы тела (ИМТ, который позволяет измерить полноту тела человека путем соотнесения его веса с ростом) в среднем увеличился на 2 кг/м2 у женщин и на 2,2 кг/м2 у мужчин, то есть увеличение в среднем составляет по 5-6 кг на человека", - указывает журналистка.
"Более половины такого увеличения (55%) приходится на сельское население. В странах с низкими доходами показатель увеличения ИМТ для жителей сельской местности иногда достигает более 80%. Во всем мире, за исключением Африки к югу от Сахары, ожирение в сельской местности прогрессирует так же быстро, как в городах, а иногда еще быстрее", - пишет Le Monde.
"Данное исследование опровергает распространенное мнение о географическом характере распространения этого хронического заболевания", - говорится в публикации. "Всеми признано, что одной из основных причин эпидемии ожирения в мире является урбанизация", - отмечает профессор Маджид Эззати.
"Ожирение - особо показательное заболевание с точки зрения социального неравенства. Оно само по себе является фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа или рака, и в основном затрагивает наиболее уязвимые группы населения, для которых потребление здоровой пищи стоит слишком дорого", - комментирует Жирар.
"Как известно, распространению ожирения в городах способствовали быстрый доступ к пищевым продуктам, готовым к употреблению, прошедшим технологическую обработку, а также малоподвижный образ жизни", - указывает журналистка. В сельских районах , как считалось, жители в основном потребляют продукты со своих ферм и садов и имеют меньший доступ к ультра-переработанной пище.
"Однако городской и сельский образ жизни стали все больше и больше сближаться. По мнению авторов исследования, мы становимся свидетелями "урбанизации сельской жизни", когда все более механизированное сельское хозяйство и более моторизованный транспорт одновременно способны и улучшить здоровье сельскохозяйственных рабочих, и сократить их ежедневный расход энергии. А с развитием гипермаркетов на многих территориях доступ к промышленным продуктам питания стал обычным явлением", - передает Le Monde.
"Дебаты в области общественного здравоохранения, как правило, сосредоточены на негативных аспектах жизни в городах, но мы видим, что города предлагают больше возможностей для лучшего питания, большего количества физических упражнений и улучшения здоровья", - отмечает профессор Эззати.
"В своем исследовании ученые объясняют, что необходимо пересмотреть политику по борьбе с ожирением, часто сосредоточенную на городах, с тем, чтобы лучше взять под контроль все территории", - говорится в публикации.
В отношении более бедных стран авторы статьи пишут о том, что необходимо следить за тем, чтобы "не подменять проблему недоедания в сельских районах таким всеобщим неблагоприятным обстоятельством как неполноценное питание, вызванное чрезмерным потреблением плохих калорий".
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