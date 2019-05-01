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Ненавистнику картины Репина дали 2,5 года
По инф. polit.ru   
01 Мая 2019 г.
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Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии жителя Воронежа Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в Москве.

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии жителя Воронежа Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

Подпорин признан виновным в нанесении ущерба особо ценному объекту культурного наследия. Сам мужчина ранее признал, что повредил объект культурного наследия, но отрицал его особую ценность.

Прокурор, как сообщалось накануне, требовал для Подпорина наказание в виде лишения свободы на три года.

Polit.ru

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