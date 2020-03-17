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Немного побыть ирландцами: в мире отмечают День святого Патрика
По инф. Парламентской газеты   
17 Марта 2020 г.
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trilistnik

Это культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

svyatoi patrik ireland

В Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор этот день является национальным праздником. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в США, Канаде, Великобритании и Австралии. «Немного ирландцами» в этот день становятся также жители Южной Кореи, Аргентины, России и ряда других стран.

Святой Патрик считается основателем и первым епископом ирландской христианской церкви. Он родился в IV веке в Британии, был похищен и продан в рабство в Ирландию. За шесть лет неволи Патрик обрел веру в Бога. Ему удалось совершить побег и, нанявшись моряком на корабль, уплыть в Галлию (современная Франция). Некоторое время Патрик провел в монастырях Галлии, где был рукоположен в дьякона, а затем возведен в сан епископа. В 432 году он вернулся в Ирландию, но уже как проповедник христианства.

По различным версиям, Патрик обратил в новую веру более 100 тысяч ирландцев-язычников, и открыл свыше 300 церквей по всему острову.

Он умер 17 марта 463 года, и был причислен к лику святых ещё до разделения Церкви на западную и восточную, поэтому его почитают и во многих православных общинах. С 2017 года поминает Святого Патрика и Русская православная церковь, но по старому стилю, то есть 30 марта.

Официальным символом праздника является Трилистник - графическое изображение трёхпластинчатого листа клевера. По легенде, во время одной из своих проповедей, Святой Патрик, объясняя идею Святой Троицы (Отца, Сына и Святого духа), сорвал зеленый лист клевера. С тех пор без него не обходится ни одно празднование. Также существует поверие, что тот, кто в День святого Патрика найдет четырехлистный листок клевера, обретет счастье. Однако шансы найти такой равны 1:10000.

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По инф. pnp.ru

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